رونالدو أول لاعب يصل إلى 100 تسديدة في الدوريات الأوروبية

شهد لقاء يوفنتوس وإنتر ميلان والذ انتهى بفوز الأول 1-0 لحساب الجولة الـ15 من الكالتشيو وصول كريستيانو رونالدو إلى 100 تسديدة لهذا الموسم.

حيث أشارت الإحصاءات إلى أن رونالدو أصبح أول لاعب في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم، الذي وصل فيه إلى 100 تسديدة ليتقدم النجم البرتغالي عن غيره بفارق 39 تسديدة على الأقل.

هذا وسدد النجم البرتغالي تسديدتين في أول 45 دقيقة ضد إنتر ميلانو خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي قبل أن يسجل ماريو ماندزوكيتش مهاجم البيانكونيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والستين.

