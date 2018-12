تعرف على قميص نادي برشلونة خلال موسم 2019-2020

أظهرت تقارير صحفية القميص المتوقع لفريق برشلونة الإسباني للموسم المقبل 2019-2020.

حيث نشرت العديد من الوكالات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لقميص برشلونة الجديد للموسم المقبل.

هذا وجاء القميص الجديد للفريق الكتالونى على غير المعتاد، فرغم تميزه باللونين الأحمر والأزرق، إلا أنه خلا من الخطوط الطولية، وجاء تصميمه عبارة عن مربعات “رقعة شطرنج” تحمل اللونين، فيما جاء القميص الاحتياطي باللون الأصفر مع خطين يحملان اللونين الأحمر الداكن، والأزرق.

