“الفيفا” يهدد إيران مجددًا بحظر أنشطتها الرياضية

الاتحاد الإيراني لكرة القدم تلقى رسالة تهديد جديدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بحظر الأنشطة الرياضية الإيرانية، بسبب التدخل حكومي في شؤون الاتحاد، والضغط لإقالة رئيسه مهدي تاج، بسبب شموله بقانون التقاعد الجديد الذي شرّعه البرلمان الإيراني في أغسطس الماضي.

عن مصادر في الاتحاد الإيراني قولها، إن “هناك مشكلة تواجه الاتحاد بسبب الضغط الذي يُمارس على رئيسه مهدي تاج لتقديم استقالته للحكومة”، فيما تحدثت مصادر عن استقالة تاج بالفعل، وعدم حضوره إلى مبنى الاتحاد الإيراني لكرة القدم منذ أسبوع.

من جانب آخر أن مهدي مرشح لتولّي منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مشيرة إلى أن “ترشيحه جاء لتولّي هذا المنصب خلفًا للإيراني علي كفاشيان”.

وأعلن الاتحاد الآسيوي عن ترشيحات لمناصب مختلفة في هذه المؤسسة من المقرر أن تقام في ماليزيا في 6 من أبريل 2019.

ويؤكد الاتحاد الدولي (الفيفا) على ضرورة الحفاظ على استقالية الاتحادات، وعدم تدخل الحكومات والأطراف الأخرى في شؤون عملها.

