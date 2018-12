بعد ثلاثيته في مباراة ليفربول وبورنموث.. خماسية يُحققها محمد صلاح

حقق الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في ليفربول، 5 أرقام بعد تسجيله لثلاثة أهداف في مباراة فريقه، اليوم السبت، أمام بورنموث، التي انتهت برباعية نظيفة في الجولة السادسة عشر للدوري الإنجليزي.

وجاءت أرقام صلاح على النحو التالي:

– أصبح صلاح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى 40 هدفًا في الدوري الإنجليزي، حيث سجل هذا العدد من الأهداف في 52 مباراة ليتفوق بذلك على العديد من نجوم “الريدز” عبر التاريخ، أبرزهم فيرناندو توريس وروبي فاولر ومايكل أوي ولويس سواريز.

– بات أكثر لاعب افتتح التسجيل هذا الموسم في الدوري الإنجليزي بواقع 7 مرات.

– أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ “الريدز” يسجل في 3 مباريات متتالية في شباك بورنموث، ويعتبر هذا الهاتريك هو الثاني لصلاح هذا الموسم .

– بات أول لاعب من ليفربول يسجل هاتريك في الدوري الإنجليزي خارج أنفيلد، منذ لويس سواريز ضد كارديف في مارس 2014.

– أصبح الفرعون المصري في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف المسجلة في الدوريات الخمسة الكبرى، منذ انطلاقة الموسم الماضي بواقع 41 هدفًا، بعد ليونيل ميسي الذي سجل 43 هدفًا.

