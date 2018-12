مورينيو يؤكد عودة بوغبا للعب في مباراة مانشستر يونايتد وفالنسيا

عاد مانشستر يونايتد للفوز مجددًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 5 لقاءات على حساب فولهام 4-1، في لقاء فضّل خلاله المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عدم إشراك نجمه الفرنسي بول بوغبا، والذي ظل على دكة البدلاء.وأكد المدرب البرتغالي، أن النجم الفرنسي سيشارك أساسيًا في لقاء فالنسيا في إطار دوري أبطال أوروبا المقبل. وقال مورينيو:”يجب أن يلعب بوغبا بنفس العقلية التي يلعب بها الفريق، وهو لاعب جيد، ورائع، ويملك كل المؤهلات ليكون كذلك”. وأضاف:”فالنسيا سيكون أساسيًا، ويملك الفرصة ليلعب لقاءً رائعًا ويؤكد للجميع أنه لاعب جيد”. ورغم كون لقاء فالنسيا لا يؤثر على تأهل مانشستر يونايتد لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، لكنه يحتاج للفوز على أمل تعثر يوفنتوس أمام يونغ بويز السويسري ليخطف المركز الأول في المجموعة. وضمنت أول ثلاث نقاط في الدوري منذ مطلع نوفمبر/ تشرين الأول الماضي ليونايتد التقدم للمركز السادس مبتعدًا بفارق سبع نقاط عن رباعي القمة، فيما يحتل تشيلسي المركز الخامس الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم، بينما ظل فولهام في قاع الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان.

