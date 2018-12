أُرسم.. من أجل ذاكرة قوية

من المعروف أن الكتابة تساعد على تثبيت المعلومات في الذاكرة، وتحسن القدرة على التذكّر.

لكن وفقاً لدراسة حديثة هناك ما هو أفضل من الكتابة، إنه الرسم. فقد وجد باحثون من جامعة واترلو البريطانية أن الرسم يقوّي الذاكرة خاصة لدى كبار السن، وأن فائدته تفوق تكرار كتابة المعلومات والعبارات.

أو إطالة النظر إلى صورة بهدف تذكّر التفاصيل.

ويعتقد فريق البحث أن الرسم يوظّف مجموعة من الأدوات الذهنية في عمل واحد، فهو يوظّف المعلومات البصرية، والمكانية، واللفظية، والدلالية ومهارات الحركة. ويساعد ذلك على تقوية القدرة على التذكّر.

ويمكن الاستفادة من نتائج الدراسة باستخدام أنشطة الرسم لدعم مهارات الذاكرة لدى كبار السن الذين يتعرضون لتراجع في القدرة على التذكّر واستدعاء المعلومات.

