بفضل ميسي.. فوز عريض لبرشلونة على إسبانيول

قام الأرجنتيني ليونيل ميسي بإهداء فوز عريض لفريقه برشلونة لفوز على مضيفه إسبانيول بنتيجة 4 -0 أمس السبت في ديربي كاتالونيا في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث أحرز ميسي هدفين لفريقه وأضاف عثمان ديمبلي ولويس سواريز الهدفين الآخرين.

ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 31 نقطة وعزز موقعه في صدارة الترتيب وابتعد بفارق 3 نقاط عن ملاحقيه إشبيلية وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

