بلدية بنغازي تكرم شخصيات رياضية ولاعبو الزمن الجميل

بنغازي 06 ديسمبر 2018(وال) – شهدت بلدية بنغازي بمقرها ظهر الخميس احتفالية تكريم نخبة من الشخصيات الرياضية والرياضيين القدامى والذين كانوا ينتمون لأندية الأهلي، النصر، الهلال، والتحدي في بادرة طيبة قامت بها اللجنة التسييرية للمجلس البلدي بنغازي وسط أجواء رائعة وسعادة غمرت المكان وظهرت على وجوه رموز الزمن الجميل للرياضة الليبية، تصافح وعناق بين الجميع وعودة لذكريات جميلة.

ومن المكرمين في هذه الاحتفالية كان كل من: علي الشعالية، إبراهيم العرفي، ديمس الصغير من نادي الهلال فرج ساطي ، مفتاح بن حامد ، علي مرسال من النادي الأهلي عبدالله الضراط، عيسى بن اسماعيل، عبدالسلام الشابي من نادي النصر يونس راشد، محمد زوبي، من نادي التحدي اللاعب السابق والشاعر الغنائي فرج المذبل، لاعب الكرة الطائرة والمخرج الرياضي محمد حفتر.

وكالة الأنباء الليبية تابعت الاحتفالية ومراسم التكريم وكان السيد رئيس الهيأة العامة للشباب والرياضة بالحكومة المؤقتة، السيد سالم بوزريدة من الحاضرين وخصنا بتصريح قال فيه :

“إنه حدث رائع وبادرة طيبة من بلدية بنغازي لشخصيات رياضية هضم حقها في الماضي وبدورنا كهيأة عامة للشباب والرياضة سيكون لنا مثل هذه البوادر الخيرة”.

وعن أجندة وجديد الهيأة قال بوزريدة : “التركيز الآن على دور الشباب ونحن نعلم أنهم يمثلون أكثر من سبعون في المائة في مجتمعنا الليبي، وسنسعى للوقوف معهم ومساندتهم في العمل التطوعي ومراكز الشباب والكشافة”.

وأضاف بوزريدة “أن هذه هي توصيات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله عبدالرحمن الثني وستكون من أولوياتنا والتركيز الأكبر على البنية التحتية”.

هذا ومن الشخصيات المكرمة اليوم اللاعب الدولي عبدالسلام الشابي خص وكالة الأنباء بالتصريح التالي: “أنا من أسعد الناس في هذا الجمع الطيب لهذا الجيل وممن قدموا الكثير لمدينتهم وأنديتهم في عصر بعيد عن الماديات، وأرى أنها بادرة موفقة من اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي”.

وأضاف الشابي أنه يتمنى من التكريم مستقبلا أن يكون بجزء بسيط ماديا لأن غالبية هؤلاء الشخصيات يحتاجون الكثير وعلى العموم اعتبره يوم بهيج ويوم تكريم حقيقي للرياضة الليبية.

وبدوره لاعب الأهلي وحارس مرماه السابق عبدالسلام الكيلاني من الحضور ، رحبت به وكالة الأنباء وقال: ” اليوم يوم غير مسبوق نشعر بالفخر والإعتزاز وكيف لا وأنت تقف وتجلس مع هؤلاء الرموز الحقيقيون وممن أعطوا للكرة الليبية وللرياضة عامة الشيء الكثير دون أي مقابل”

أيضا لاعب الكرة الطائرة السابق لنادي المروج والنصر مخرج البرامج الرياضية محمد حفتر أحد المكرمين اليوم قال في تصريح لوكالة الأنباء:

” لا استطيع أن أصف لكم ما أشعر به الآن في هذه اللحظات السعيدة وأنا أجلس واجتمع بجيل عاصرته وعشت معهم سنوات طويلة لن انساها من ذاكرتي، ود وتقارب كسبناها من الرياضة أشكر بلدية بنغازي ومن قام بهذه اللفتة الطيبة ولهم مني كل التقدير والاحترام”.(وال – بنغازي ) ف ح /س ع

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