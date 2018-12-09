بهدفين التعاون يقلب الموازين على خليج سرت

سرت 09 ديسمبر 2018 ( وال ) – فقد فريق خليج سرت الأول لقاءه أمام ضيفه التعاون بنتيجة هدفين مقابل هدف، وذلك لحساب ذهاب الأسبوع الثاني من المجموعة الأولى، وذلك ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المواجهة التي جرت – أمس السبت – على أرضية ملعب سرت، لم يتمكن فيها الفريق المستضيف خليج سرت من الحفاظ على تقدمة عندما احتسب له حكم اللقاء ركلة جزاء تقدم لها لاعبه عماد أبحيري مسجلاً الهدف الأول باللقاء.

التعاون لم يرمي المنديل ولم يكن صيداً سهلاً على الإطلاق، بل تقدم أكثر نحو المهاجمة،ومن أحدى الكرات والهجمات نجح التعاون تغيير لوحة الأهداف عندما عدل له النتيجة الشامخ القذافي واضعاً المباراة إلى نقطة البداية.

ازدادت الإثارة أكثر بين الفريقين، خاصة التعاون الذي كثف من ضغطه على خليج سرت على أمل الظفر بنقاط المباراة كاملة، ونجح في ذلك عندما قلب الموازين لمصلحته وسجل له المهاجم صالح مخلوف الهدف الثاني باللقاء، ومانحاً فريقه التعاون النقاط الثلاثة كاملة.( وال – سرت ) س أ

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