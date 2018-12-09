شاطئية ليبيا تكشّر عن أنيابها في البطولة الإفريقية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

تصدّر منتخب ليبيا لكرة القدم الشاطئية ،المجموعة الثانية من بطولة أمم إفريقيا التي انطلقت اليوم السّبت في مدينة شرم الشّيخ والتي تتواصل حتى الجمعة المقبلة.

وتفوّق منتخب ليبيا على نظيره “تنزانيا” بنتيجة (5-2)، في ختام فعاليات الجولة الأولى بالمجموعة الثّانية.

أهداف منتخب ليبيا جاءت ثلاثية ،بواسطة “وليد إرحومه” وهدفين للاعب “زهير المنقاوي”.

وفي ذات المجموعه فاز المنتخب السّنغالي على نظيره النّيجيري ،بركلاتٍ ترجيحية، بعد نهاية المباراة ، بالتعادل الإيجابي (4-4).

ووفقاً لهذه النتائج فقد ،تصدّر منتخب ليبيا مجموعته الثّانية برصيد (3) نقاط بعد الفوز على تنزانيا، بينما تحصل السّنغال على المركز الثّاني، برصيد (نقطة واحدة) ومنتخبا نيجيريا وتنزانيا كان رصيدهما خالياً من النّقاط.

ويتأهّل حامل لقب البطولة و

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