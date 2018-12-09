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التعاون يتجاوز خليج سرت في الدوري الممتاز

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهل التعاون مشواره في الدوري الممتاز بفوزه على حساب خليج سرت بهدفين مقابل هدف على ملعب الأخير

عماد بحيري نجح في وضع الفريق الخلجاوي في المقدمة لكن تقدم فريقه لم يدم طويلا حين أدرك الشامخ القذافي هدف التعادل وقبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة أحرز مهاجم الأنوار السابق والتعاون الحالي صالح مخلوف هدف الفوز للتعاون الذي لم يلعب مباراته في الجولة الأولى أمام الأهلي بنغازي نظرا لارتباط الفريق بالمشاركة بدوري أبطال أفريقيا بينما خسر خليج سرت المباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته الأولى على يد الهلال في ملعب شهداء بنينا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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