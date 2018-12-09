التعاون يتجاوز خليج سرت في الدوري الممتاز

استهل التعاون مشواره في الدوري الممتاز بفوزه على حساب خليج سرت بهدفين مقابل هدف على ملعب الأخير

عماد بحيري نجح في وضع الفريق الخلجاوي في المقدمة لكن تقدم فريقه لم يدم طويلا حين أدرك الشامخ القذافي هدف التعادل وقبل نهاية اللقاء بدقائق قليلة أحرز مهاجم الأنوار السابق والتعاون الحالي صالح مخلوف هدف الفوز للتعاون الذي لم يلعب مباراته في الجولة الأولى أمام الأهلي بنغازي نظرا لارتباط الفريق بالمشاركة بدوري أبطال أفريقيا بينما خسر خليج سرت المباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته الأولى على يد الهلال في ملعب شهداء بنينا

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