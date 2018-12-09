برشلونة يحسم ديربي كتالونيا برباعية

على أرضية ملعب الباور8 في برشلونة كان الجميع يشاهد ويتمتع بما يفعله الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي

هنا في ديربي كتالونيا كان برشلونة مسيطرا على المباراة على حساب مضيفه إسبانيول

البلوغرانا لم ينتظروا كثيرا وكرة ثابثة كانت كافية بافتتاح النتيجة بأقدام نجم المباراة ليو ميسي

بعدها بدقائق يعود البرغوث للظهورِ من جديد ليصنع الهدف الثاني لديمبلي بعد تمريرة لا يمكن لأحد أن يرفضها

ولأنها ليلة ميسي يعود الأرجنتني من جديد ويمرر كرة ذكية لسواريز لكن رأسيته ارتطمت بالعارضةِ لكن إصرار الأورغوياني العائد من الإصابةِ جعله يمضي على الهدف الثالث للبرسا بهذه الطريقة الرائعة لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للضيوف

في الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيرا فما يفعله ميسي على المستطيل الأخضر شيء أشبه بالسحر، فهو يراوغ يمرر يتلاعب بدفاعات الخصمِ ويسجل ليمضي على الهدف الرابع لفريقه والثاني له في هذه المباراة من كرة ثابتة والتي باتت نسبة تسجيلها تساوي ركلات الجزاء بالنسبة للبرغوث

في الدقيقة الثالثة والسبعين تمكن إسبانيول من تذليل الفارق لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل

ليحسم برشلونة ديربي كتالونيا بأربعة أهداف دون رد وليوسع الفارق في صدارة الليغا بينه وبين إشبيلية إلى ثلاث نقاط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية