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برشلونة يحسم ديربي كتالونيا برباعية

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

على أرضية ملعب الباور8  في برشلونة كان الجميع يشاهد ويتمتع بما يفعله الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي

هنا في ديربي كتالونيا كان برشلونة مسيطرا على المباراة على حساب مضيفه إسبانيول

البلوغرانا لم ينتظروا كثيرا وكرة ثابثة كانت كافية بافتتاح النتيجة بأقدام نجم المباراة ليو ميسي

بعدها بدقائق يعود البرغوث للظهورِ من جديد ليصنع الهدف الثاني لديمبلي بعد تمريرة لا يمكن لأحد أن يرفضها

ولأنها ليلة ميسي يعود الأرجنتني من جديد ويمرر كرة ذكية لسواريز لكن رأسيته ارتطمت بالعارضةِ لكن إصرار الأورغوياني العائد من الإصابةِ جعله يمضي على الهدف الثالث للبرسا بهذه الطريقة الرائعة لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة للضيوف

في الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيرا فما يفعله ميسي على المستطيل الأخضر شيء أشبه بالسحر، فهو يراوغ يمرر يتلاعب بدفاعات الخصمِ ويسجل ليمضي على الهدف الرابع لفريقه والثاني له في هذه المباراة من كرة ثابتة والتي باتت نسبة تسجيلها تساوي ركلات الجزاء بالنسبة للبرغوث

في الدقيقة الثالثة والسبعين تمكن إسبانيول من تذليل الفارق لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل

ليحسم برشلونة ديربي كتالونيا بأربعة أهداف دون رد وليوسع الفارق في صدارة الليغا بينه وبين إشبيلية إلى ثلاث نقاط

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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