اتّحاد الكرة التّونسي يعتبر لاعبي شمال إفريقيا محليين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر الاتّحاد التّونسي لكرة القدم، بيانًا اعتبر فيه لاعبي شمال إفريقيا “الجزائر، المغرب، مصر، ليبيا”، لاعبين محليين بداية من تاريخ 19 ديسمبر الجاري.

وأوضح الاتّحاد التّونسي ،أنّ هذا الأمر، يخصّ أندية الرّابطة المحترفة الأولى التّونسيّة فقط، لافتًا إلى أن القرار لا ينطبق على حرّاس المرمى.

وأكّد بيان الاتّحاد التّونسي، أنهم سيرسلون خطابًا لكلّ الأندية المحترفة، بالدّوري الممتاز خلال الأسبوع القادم، لإخطارهم بالقرار.

وكان أعضاء الاتّحاد المصري لكرة القدم ، قد استعدّوا في وقت سابق ؛لمناقشة الاقتراح ذاته، إلا أنهم لم يناقشوه حتى الآن.

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