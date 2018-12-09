الخمس يطيح بالأهلي طرابلس في الدّوري الممتاز 

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق الخمس في تحقيق مفاجأة من العيار الثّقيل، حين أطاح بنظيره الأهلي طرابلس وتفوّق عليه (1-0)، على أرضية ملعب مصراتة، في لقاءٍ مؤجّل عن الجولة الأولى للمجموعة الثّانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

هدف الخمس، جاء عن طريق المهاجم “أيوب عقيل”، في الدّقيقة (60) من الشّوط الثّاني.

وبهذا الفوز، نجح الخمس في وضع أول (3) نقاط في رصيده، فيما فقد الأهلي طرابلس أولى مبارياته في المسابقة .

الشّوط الأول من اللقاء كانت الأفضلية، لفريق الأهلي طرابلس، إلا أن هذه الأفضلية لم تترجم إلى أهداف .

ونجح فريق الخمس في قفل كلّ الفرص أمام خصمه ، واستفاد من الكرات المرتدّة التي نجح من خلالها في خطف هدفه الوحيد.

وواجه الأهلي طرابلس صعوبة في اللقاء، بعد طرد مهاجمه “صالح الطاهر” بعد تدخل قوي على حارس الخمس “وسام البوذي” .

وتألّق دفاع الخمس بقيادة “محمود بحير” و”أيوب عمارة” والحارس “وسام البوذي” ونجحوا في قيادة فريقهم، لهذا الفوز الثمين .

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