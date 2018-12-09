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اللاعب الليبي يعامل كالمحلي في تونس

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم قرارا يقضي بمعاملة اللاعب الليبي وبقية لاعبي أندية شمال أفريقيا كلاعبين محليين وذلك يقتصر على الرابطة المحترفة الأولى فقط

ويشمل القرار الذي انبثق عن اجتماع رئيس الجامعة التونسية وديع الجريء وأعضاء مكتبه إضافة إلى ليبيا كلا من لاعبي المغرب والجزائر ومصر، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من التاسع عشر من ديسمبر الجاري وسيتم إرسال التفاصيل إلى الأندية التونسية المحترفة في أجل أقصاه نهاية الأسبوع المقبل.

الجدير بالذكر أن الجامعة التونسية استثنت حراس المرمى من هذا الأمر، وهو لا ينطبق أيضا على بقية الروابط الأخرى ويخص فقط الرابطة الأولى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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