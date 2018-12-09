اللاعب الليبي يعامل كالمحلي في تونس

أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم قرارا يقضي بمعاملة اللاعب الليبي وبقية لاعبي أندية شمال أفريقيا كلاعبين محليين وذلك يقتصر على الرابطة المحترفة الأولى فقط

ويشمل القرار الذي انبثق عن اجتماع رئيس الجامعة التونسية وديع الجريء وأعضاء مكتبه إضافة إلى ليبيا كلا من لاعبي المغرب والجزائر ومصر، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من التاسع عشر من ديسمبر الجاري وسيتم إرسال التفاصيل إلى الأندية التونسية المحترفة في أجل أقصاه نهاية الأسبوع المقبل.

الجدير بالذكر أن الجامعة التونسية استثنت حراس المرمى من هذا الأمر، وهو لا ينطبق أيضا على بقية الروابط الأخرى ويخص فقط الرابطة الأولى.

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