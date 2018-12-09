24 نقطة تقود الهلال للفوز على الأخضر

بنغازي 09 ديسمبر 2018 (وال) – استطاع فريق الهلال لكرة السلة تحت 18 عاماً من التفوق على الأخضر بفارق 24 نقطة وبواقع 78 مقابل 54 نقطة، وذلك لحساب الجولة الأولى من دوري الفئات السنية للمنطقة الشرقية تحت 18 عاماً لكرة السلة.

المباراة التي جرت بالقاعة المغطاة للألعاب الرياضية في مدينة المرج توسطها ثنائي تحكيمي متكون من شرف الدين الهلالي حكماً أولاً، وموسى الأوجلي حكماً ثانياً، تمكن فيها الأخضر من إنهاء الربع الأول لصالحة بفارق 9 نقطة وبواقع 19 مقابل 13 نقطة.

الهلال في الربع الثاني ظهر الهلال بشكل مغاير ، وتدارك خسارة الربع الأول بطريقة سريعة، ونجح في حسم الأمور لمصلحته بنتيجة 22 مقابل 15 نقطة، لينتهي الشوط الأول هلالياً بفارق نصف سلة وبواقع 35 مقابل 34 نقطة.

النصف الثاني من المقابلة، شهدت تحسن على مستوى اللعب خاصة سلة الهلال التي سيطرة على الربع الثالث ووسعت الفرق فيه إلى 15 نقطة لينتهي الربع الثالث بنتيجة 24 مقابل 9 نقاط، وواصل الهلال تفوقه في الربع الأخير من اللقاء، وحسمه لمصلحته بنتيجة 19 مقابل 11 نقطة. (وال – المرج) س أ

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