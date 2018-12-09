المنتخب الليبي للكرة الشاطئية يفقد مباراته أمام نيجيريا بكأس أفريقيا

العنوان-شرم الشيخ
فقد المنتخب الوطني للكرة الشاطئية مباراته أمام المنتخب النيجيري بستة أهداف مقابل 3 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية المقامة حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وبهذه النتيجة يتوقف رصيد منتخبنا الوطني عند 3 نقاط بعد الفوز أمس على نظيره التنزاني، في حين ارتفع رصيد المنتخب النيجيري إلى 3 نقاط بعد خسارته أمس أمام المنتخب السنغالي.
ومن المقرر أن يكون غداً راحة لمنتخبنا الوطني على أن يقابل الثلاثاء القادم نظيره السنغالي في ختام دوري المجموعات.
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