وصلت بعثة نادي الاتحاد الأول لكرة السلة إلى العاصمة تونس في مطار المنستير ، اليوم الأحد، للمشاركة في البطولة الإفريقية للأندية التي ستنطلق غدا الاثنين .

ويخوض فريق نادي الاتحاد الأول لكرة السلة مباراة مع نظيره النجم الرادسي التونسي غدا الاثنين بقاعة رادس للألعاب الرياضية على تمام السادسة مساء بتوقيت تونس والسابعة بتوقيت ليبيا .

