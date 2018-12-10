“الساروي” يشارك في تحكيم لقاءات تصفيات المنطقة الأولى

رادس 10ديسمبر 2018 (وال) – يشارك الحكم الدولي الليبي – هيثم الساروي – في إدارة لقاءات تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة إلى بطولة أفريقيا للأندية البطلة لكرة السلة، كمرافقاً للفرق الليبية، والتي تنطلق منافساتها اليوم الإثنين في مدينة رادس التونسية.

ويعد الساروي البالغ من العمر 31 عاماً من أفضل الحكام المتواجدين في الساحة الليبية في كرة السلة، وتحصل على الشارة الدولية عام 2017 ، وفي عام 2014 تحصل على Zone “ 1 “، وفي عام 2015 شارك في معسكر للحكام وذلك في سلطنة عمان.

وتواجد الحكم الدولي الليبي في إدارة مباريات التصفيات الأفريقية 2017،وفي عام 2018، واختير الساروي سفير التحكيم الليبي في التصفيات الأفريقية بأن يكون متواجداً في البطولة الأفريقية تحت 18 عاما والتي أقيمت في بماكو المالية، حيث توسط إدارة سبع مباريات بالإضافة إلى حضوره في نفس البطولة ذاتها لإدارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع .

ومن أبرز اللقاءات التي توسطها هي ديربي المغرب والتي جمعت فريق سلا والمغرب الفاسي، زاد على ذلك أن حضوره الملفت للنظر وأدائه المميز قاده ليكون ضمن طاقم تحكيم مباراة مصر وأنغولا، فيما كانت أبرز مبارياته في المسابقة المحلية هي مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي الموسم الماضي.

هذا ويشارك في تصفيات المنطقة الأولى الأفريقية فريقا الأهلي طرابلس والاتحاد، بالإضافة إلى فرق النجم الرياضي الرادسي، وشبيبة القيروان من تونس، جمعية سلا، والوداد الرياضي من المغرب،والمجمع البترولي من الجزائر.(وال – رادس) س أ

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