الأهلي طرابلس يستعد لدوالا الكاميروني

وصل فريق الأهلي طرابلس إلى العاصمة التونسية معزَّزاً بكامل طاقمه الفني؛ استعداداً لمباراته القادمة أمام ستار دوالا الكاميروني ضمن دور الـ32 من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

استوفى النادي الأهلي بقيادة مدربه المصري إيهاب جلال جميع تحضيراته بإجراء معسكره الخارجي في مصر على ملعب الدفاع الجوي، ثم العودة إلى ليبيا، حيث لم ينس الطاقم الطبي إعطاء اللاعبين التطعيمات الخاصةَ للمشاركة في بطولات القارة السمراء.

ويواجه الأهلي الفريق الكاميروني بملعب المنزه في قلب العاصمة التونسية يوم الـ15 من الشهر الجاري في الساعة 3:30 بتوقيت ليبيا.

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