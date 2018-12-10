جلال يصالح السلتو قبل مواجهة دوالا

أدرج المركز الإعلامي بالنادي الأهلي طرابلس صورة تجمع الثنائي إيهاب جلال مدرب الأهلي طرابلس ومهاجم الفريق انيس السلتو بعد الأخبار التي نشرت مؤخرا عن خلاف حاد بين المدرب واللاعب أدى إلى استبعاده عن مباراة الخمس مساء الجمعة التي خسرها الفريق بهدف دون مقابل في ملعب مصراتة.

ونشب الخلاف بين جلال والسلتو في معسكر الفريق في مصر، واتخذ المدرب المصري إجراء الإبعاد عن مباراة الخمس كعقوبة تأديبية للاعب، لكن سرعان ما طالب جمهور الأهلي بتسوية هذا الخلاف حتى لا يؤثر على مشوار الفريق خاصة وأنه سيواجه دوالا الكاميروني في الدوري الاثنين والثلاثين مساء السبت في تونس.

ويتطلع الأهلي لبداية جيدة في البطولة والوصول لدور المجموعات وتعويض الخسارة المحلية السابقة أمام الخمس ومصالحة جمهوره

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