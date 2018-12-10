اخبار الرياضة

جلال يصالح السلتو قبل مواجهة دوالا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدرج المركز الإعلامي بالنادي الأهلي طرابلس صورة تجمع الثنائي إيهاب جلال مدرب الأهلي طرابلس ومهاجم الفريق انيس السلتو بعد الأخبار التي نشرت مؤخرا عن خلاف حاد بين المدرب واللاعب أدى إلى استبعاده عن مباراة الخمس مساء الجمعة التي خسرها الفريق بهدف دون مقابل في ملعب مصراتة.

ونشب الخلاف بين جلال والسلتو في معسكر الفريق في مصر، واتخذ المدرب المصري إجراء الإبعاد عن مباراة الخمس كعقوبة تأديبية للاعب، لكن سرعان ما طالب جمهور الأهلي بتسوية هذا الخلاف حتى لا يؤثر على مشوار الفريق خاصة وأنه سيواجه دوالا الكاميروني في الدوري الاثنين والثلاثين مساء السبت في تونس.

ويتطلع الأهلي لبداية جيدة في البطولة والوصول لدور المجموعات وتعويض الخسارة المحلية السابقة أمام الخمس ومصالحة جمهوره

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك