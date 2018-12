كشفت خطة المدرب كارلو أنشيلوتي لمواجهة النجم المصريمحمد صلاح، خلال مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، مساء غدٍ الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وفي تقرير نشر، اليوم الإثنين، إن أنشيلوتي مدرب نابولي يستعد لمواجهة صلاح والقضاء على خطورته من خلال خطة “القفص”.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي يدرك خطورة محمد صلاح، وقدرته على تسجيل الأهداف وصناعتها، خاصة بعد أن استعاد المصري بريقه مؤخرًا، من خلال الثلاثية التي سجلها في مرمى بورنموث، يوم السبت الماضي، في الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ.

وأكدت “لاغازيتا ديلوسبورت” أن أنشيلوتي سيحاصر الملك المصري بـ 3 من لاعبيه سواءً في وسط الملعب أو في المنطقة الدفاعية، حيث سيلعب المدرب الإيطالي بخطة دفاعية محكمة لإغلاق الأمتار الـ49 المواجهة لمرمى نابولي، وحرمان ليفربول من اختراق الدفاع.

وأضافت بقولها: “سيبني أنشيلوتي خطته لمواجهة محمد صلاح بحسب المركز الذي سيكون النجم المصري متواجدًا فيه خلال المباراة، حيث سيكون لاعب الوسط البرازيلي آلان ماريز لوريرو، أقرب اللاعبين لمراقبة صلاح، إذا لعب الأخير تحت رأس الحربة فرمينيو”.

وتابعت: “وسيكون السنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي ماريو روي، مكلفين بتغطية بعضهما البعض، في مراقبة صلاح، حال إشراك الأخير في مركز المهاجم الوهمي، وهو المركز الذي تألق فيه صلاح خلال الموسم الجاري في بعض المباريات”.

ويحتاج ليفربول للفوز بهدف نظيف، أو بفارق هدفين في حالة اهتزاز شباكه، كي يصل إلى دور الـ16، في حين يكفي نابولي التعادل كي يصعد، بغض النظر عن أي نتائج أخرى.

The post أنشيلوتي.. سيحاصر الملك المصري بـ 3 من لاعبيه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا