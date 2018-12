ميسي يمنع انتقال عثمان ديمبلي من نادي برشلونة

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن آرسنال يأمل في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، لكن يبدو أن ليونيل ميسي نجم برشلونة يقف أمام هذه الصفقة.

ويسعى فريق شمال لندن إلى ضم الدولي الفرنسي، لكن زملاء اللاعب في برشلونة يحاولون إبعاده عن المدفعية.

وأثار نجم برشلونة غضب النادي مجددًا بعد تأخره ساعتين عن تدريب الفريق، لكن زملاءه مستعدون للتغاضي عن هفواته ومواقفه المثيرة.

وجلس ديمبلي الشهر الماضي على مقاعد البدلاء في مواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، بعد غيابه عن أحد التدريبات وخرج تمامًا من تشكيلة الفريق، خلال الخسارة أمام ريال بيتيس لغيابه عن التدريب.

لكن تألقه أمام إسبانيول في ديربي كتالونيا خلال الفوز 4/0، يوم الأحد، كان كافيًا للدولي الفرنسي لنيل دعم القائد ميسي.

وقال النجم الأرجنتيني عن ديمبلي: “نحن سعداء بديمبلي. لقد سجل مرة أخرى. إنه متحمس ويبلي بلاءً حسنًا. نحن بحاجة إليه”.

ومما لا شك فيه أن تصريحات ميسي تأتي بمثابة ضربة لآمال آرسنال الذي كان يتطلع إلى ضمه في يناير المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشعر فيه الجمهور بإحباط من الأرميني هنريك مخيتريان، الذي سجل هدفًا واحدًا فقط وصنع مثله في 13 مباراة.

