مبابي: أنا بريء

تبرأ مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي من تصريحات نسبت له، بأنه “يمكن أن يتفوق على ليونيل ميسي”، نافيا أنه قال ذلك.

وزعمت تقارير صحفية أن مبابي قال في تصريحات إن مهاجم برشلونة “لاعب استثنائي جدا، لكنني لازلت أعتقد أنني يمكن أن أكون أفضل منه في خلال 3 أو 4 سنوات إن استمريت في العمل بجد”.

ونسبت هذه التصريحات التي أثارت جدل إلى مبابي (19 عاما)، في أعقاب حصوله على المركز الرابع في سباق جائزة “الكرة الذهبية”، متفوقا على ميسي (31 عاما) الذي حل خامساً.

إلا أن نجم منتخب فرنسا وبطل النسخة الأخيرة من كأس العالم، رد على هذه التقارير بالنفي القاطع.

واستخدم مبابي حسابه الرسمي على موقع “تويتر” للتعليق على خبر يحمل تصريحاته المزعومة، وقال: “لم أقل ذلك أبدا. ميسي موضع كل احترامي وإعجابي”.

ويرشح خبراء ومتابعو كرة القدم مبابي، لأن يصبح أفضل لاعب كرة قدم في العالم في المستقبل القريب، لا سيما مع نهاية سيطرة الثنائي كريستيانو رونالدو (33 عاما) وميسي على الجوائز الفردية في عالم اللعبة.

