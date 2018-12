حتى عام 2024 “جو غوميز” ضمن تشكيلة ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًّا عن تجديد عقد جو غوميز حتى عام 2024، اليوم الاثنين.

ونشر النادي على حسابه على “تويتر” فيديو لتوقيع اللاعب، قائلًا: “تجديد العقد مع ليفربول يعني الكثير لي”. وأضاف: “لقد كنت في النادي منذ بضع سنوات، وكان من دواعي سروري أن ألعب لليفربول لذا يسعدني أن أحصل على فرصة لتمديد عقدي هنا”. وتابع: “أنا أحب النادي، وأحب اللعب والتعلم هنا، ولذلك أنا سعيد بالاستمرار”. وكان ليفربول أعلن أن مدافعه جو غوميز يعاني كسرًا في الجزء السفلي من ساقه تعرّض له في مباراة الفريق ضد بيرنلي، وأن غيابه عن الملاعب قد يصل إلى ستة أسابيع. وأصيب المدافع البالغ 21 عامًا في منتصف الشوط الأول من المباراة التي فاز بها فريقه 3-1 على ملعب “تورف مور”، وذلك إثر تدخل من بن مي. وقال النادي، في بيان الخميس الماضي: “يمكن لليفربول التأكيد أن جو غوميز أصيب بكسر في أسفل الساق اليسرى خلال الفوز على بيرنلي 3-1، احتاج المدافع إلى استبداله بعد 23 دقيقة من المباراة على تورف مور إثر تدخل، ولم يستطع الاستمرار”. لكنه أوضح أن عودته إلى الملاعب “تعتمد على كيفية تقدم برامج العلاج وإعادة التأهيل”.

