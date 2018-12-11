مواجهات متوازنة في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من الدوري الليبي

أخبار ليبيا24- خاص

يشهد جدول مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للدوري الليبي الممتاز 5 مواجهات .

وتنطلق الجولة بمواجهتين يوم الاثنين 17 ديسمبر الجاري، حيث يلتقي التعاون مع الهلال على أرضية ملعب سرت، ويستضيف التحدي منافسه الصداقة، بملعب شهداء بنينا.

وتتواصل منافسات الجولة في اليوم التالي، بمواجهتين حين يلاقي شباب الجبل نظيره خليج سرت على ملعب شيخ الشهداء، ويستقبل نجوم إجدابيا فريق دارنس، على ملعب سرت.

وتختتم مباريات هذه الجولة يوم 20 ديسمبر الجاري، بلقاء الأخضر مع الأنوار على ملعب شيخ الشهداء.

وهذا وتم تأجيل مباراة الديربي بين الأهلي بنغازي، والنصر، بسبب ارتباطات الفريقين القارية.

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