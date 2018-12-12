النصر يرفع وتيرة الاستعداد لمواجهة حوريا الغيني

يواصل فريق النصر استعداداته الجدية لمواجهة حوريا كوناكري الغيني على ملعب المقاولون العرب مساء الجمعة على تمام الساعة السادسة.

ومن خلال التدريبات اتضح عودة مجموعة من اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة وغابوا عن المباريات السابقة، على رأسهم الظهير الأيسر صدام الورفلي ولاعب خط الوسط المنتدب حديثاً من الأهلي طرابلس أسامة البدوي.

وصرح مدرب الفريق فوزي العيساوي للمركز الإعلامي للنادي أنه يشدد دائما على لاعبي الفريق بضرورة احترام المنافس وعدم استسهاله، مضيفاً أن النصر سيواجه فريقا له باع أفريقي وحضور قوي في النسخ الأخيرة تحديدا.

وكان النصر قد ترشح للدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا عقب تأهله على حساب هلال واو من جنوب السودان في الدور السابق، إذ تفوق ذهاباً بخمسة أهداف مقابل هدف، وإياباً بأربعة أهداف مقابل هدفين

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