حظوظ وافرة لسلة الأهلي طرابلس في تصفيات أفريقيا

في القاعة المغطاة برادس في العاصمة التونسية يواصل ممثلا ليبيا مشاركتهما في تصفيات بطولة أفريقيا لكرة السلة المنطقة الأولى.

بطل كأس ليبيا وبطل السوبر الأهلي طرابلس تبدو حظوظه وافرة لحجز ورقة التأهل للبطولة الأفريقية فرغم بدايته المتعثرة أمام بطل أفريقيا سلا المغربي الذي حسم المبارة بفارق سلة ونصف إلا أن أهلي العاصمة تمكن من ضبط الأوتار في لقاء الديربي والذي جمعه مع جاره الاتحاد مساء ا

أمس في قاعة رادس إذ استطاع رفاق محمد الساعدي من حسم الديربي في الربع الأخير لصالحهم.

سلة الأهلي تحتاج للفوز على النجم الرادسي في مباراة الغد، لتأكيد حظوظها في العبور إلى بطولة أفريقيا التي سيحتضنها المغرب وينتظر ممثل ليبيا مواجهتين بعد مواجهة الغد، ستجمعه مع شبيبة القيروان التونسي والمجمع البترولي الجزائري، فهل سيكتب ممثل ليبيا الأهلي طرابلس اسمه بين كبار القارة؟

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