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في أفريقيا.. توهج للنصر وتعثر للبقية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أُسدل الستار ليلة أمس عن مباريات الذهاب لمشاركة الأندية الليبية في غمار البطولات الأفريقية والإجمالي كان سلبيا.

فرغم الانطلاقة القوية لبطل ليبيا النصر في المعترك الأفريقي وتسجيله لثلاثية كاملة في شباك حوريا كوناكري الغيني إلا أن النتيجة لن تكون مريحة إذا ماوضعنا في الحسبان أن النصر سيلعب في أفريقيا ضد الطقس والحكام والتعتيم الإعلامي من خلال صعوبة النقل التلفزيوني، وكخطوة أولى يعتبر النصر أنه حقق المطلوب منه.

ممثل ليبيا الثاني في دوري أبطال أفريقيا الأهلي بنغازي بدا جليا على أداء لاعبيه تأثرهم بمغادرة فاروقا كوبري، وشح المال الذي جعل اللاعبين على أعصابهم قبل المباراة، ونتيجة التعادل السلبي تعتبر سلبية إذ سيرحل الفريق إلى جنوب أفريقيا ليواجه صن داونز بطل نسخة عام 2016.

الأهلي طرابلس تعثر بشكل غريب أمام دوالا، وتلاعب المدرب المصري إيهاب جلال بمشاعر مشجعيه ومتابعي الكرة  الليبية إجمالا، حيث ظهر الفريق شاحباً مفتقدا لوجهه الحقيقي الذي زيّن أفريقيا المواسم الماضية.

أما الاتحاد فيبدو وضعه أكثر تعقيدا بين جميع الفرق، فالخسارة بثلاثية نظيفة أمام نهضة بركان المغربي صعّبت من مأمورية زملاء زعبية في مباراة الإياب، حيث أصبح الاتحاد يحتاج إلى تكاثف جمهوره وإدارة خلفه إن أراد تجاوز هذا الدور.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • في أفريقيا.. توهج للنصر وتعثر للبقية
    من مشجع غير متعصب ومتابع للكرة الليبية منذ الستينيات اقول الاتي باختصار :
    الاتحاد واجه فريق ترتيبة 13 وكان فريق تائه بدون روح بدون قائد متمرس ضاع لا لعب لانتيجه
    اهلي بنغازي واجه فريق صعب وكان بالامكان افضل مما كان
    اهلى طرابلس شراء وتكديس اللاعبين وغياب تجانس الفريق تكون فريق ضعيف
    النصر الافضل كما ذكرت عدة مرات في تعليقاتي سر نجاح هى بصمات متيكالو موجودة في فوزي العيساوي ومنه للمجموعه الشابة
    تبوها والا ماتبوهاش قولوا قالها هذا المشجع العبيط الكرة الليبية تحتاج مدرسة تنسجم مع قدراتها والانسب لها هي الكرة في يوغسلافيا السابقة للكرتنا والدليل ميتيكالو وما تركه كان افضل مدرب اجنبي دخل ليبيا عبر التاريخ

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