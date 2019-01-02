اخبار الرياضة

النجم الساحلي يستفيد من قرار اتحاد شمال أفريقيا

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاعل النجم الرياضي الساحلي التونسي مع قرار اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم والذي ينص على أن اللاعبين التابعين للاتحاد الإقليمي يعامل معاملة اللاعب المحلي في تونس جاء ذلك بعد أن صادقت الجامعة التونسية لكرة القدم عليه.

إذ تعاقد النجم الساحلي مع المهاجم الجزائري كريم عريبي قادما من نادي دفاع تاجنانت الجزائري

وأعلن النجم الساحلي مساء اليوم تعاقده مع عريبي بعقد يمتد لأربعة مواسم وكان وفد من فريق مدينة سوسة قد زار مدينة تاجنانت لإنهاء إجراءات التعاقد.

يذكر أن عريبي قد سجل 10 أهداف في الدور الأول من دوري المحترفين الجزائري مع دفاع تاجنانت جعلته يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

وصرح عريبي لوكالة أنباء لرويترز بأنه سعيد للغاية للتوقيع مع فريق كبير مثل النجم الساحلي وسيسعى لتقديم الإضافة وتشريف الفريق، وقال إنه لن ينسى فضل تاجنانت عليه، وهدفه هو تمثيل المنتخب الجزائري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • حدث في الأردن : قام ( ١٣ شخصا ) بالاعتداء بالضرب على ( طبيب مقيم ) في ( مستشفى بالأردن ) و على اثر ذلك تم كسر كتفه و أدخل الطبيب الى مستشفى آخر لتلقي العلاج ، اما عن السبب فهو ( مناقشة الطبيب لاقارب المريض عن وجود اعفاء من عدمه )
    اذا اردت التأكد فاكتب في قوقل الاعتداء على طبيب في الأردن .

    رد