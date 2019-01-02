النجم الساحلي يستفيد من قرار اتحاد شمال أفريقيا

تفاعل النجم الرياضي الساحلي التونسي مع قرار اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم والذي ينص على أن اللاعبين التابعين للاتحاد الإقليمي يعامل معاملة اللاعب المحلي في تونس جاء ذلك بعد أن صادقت الجامعة التونسية لكرة القدم عليه.

إذ تعاقد النجم الساحلي مع المهاجم الجزائري كريم عريبي قادما من نادي دفاع تاجنانت الجزائري

وأعلن النجم الساحلي مساء اليوم تعاقده مع عريبي بعقد يمتد لأربعة مواسم وكان وفد من فريق مدينة سوسة قد زار مدينة تاجنانت لإنهاء إجراءات التعاقد.

يذكر أن عريبي قد سجل 10 أهداف في الدور الأول من دوري المحترفين الجزائري مع دفاع تاجنانت جعلته يحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

وصرح عريبي لوكالة أنباء لرويترز بأنه سعيد للغاية للتوقيع مع فريق كبير مثل النجم الساحلي وسيسعى لتقديم الإضافة وتشريف الفريق، وقال إنه لن ينسى فضل تاجنانت عليه، وهدفه هو تمثيل المنتخب الجزائري

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