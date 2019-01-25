وحيد صالح: أنا جاهز لمساعدة المنتخب الوطني

قال الحكم الدولي السابق وحيد صالح إنه جاهز للتعاون مع اتحاد الكرة بخصوص مباراة المنتخب الوطني الحاسمة أمام جنوب أفريقيا ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر. وأضاف الحكم الدولى أنه سيضع كل خبرته وعلاقاته في هذا المجال تحت تصرف الاتحاد الليبي حتى لا يتعرض المنتخب للخذلان من قبل الكاف في اختيار طاقم تحكيمي غير نزيه لأن هذه المباراة مهمة جدا

وعن مستوى التحكيم المحلي قال وحيد صالح إن التحكيم في ليبيا مستواه جيد جدا وإنه يتمنى من اللجنة العامة للتحكيم المضي قدما في عملهم مع محاولة التطوير، وقال إنه يتمنى أن يوقع اتحاد الكرة اتفاقية مع الدول الجوار من أجل تبادل الحكام في الدوريات المحلية كما يحدث بين الاتحاد المصري والتونسي، وأضاف أنه كانت هناك اتفاقية سابقا وأنه شارك في قيادة عدة مباريات في الدوري التونسي سابقا

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