فرق نادي الحرية سلوق تصل للدور السداسي لبطولات الفئات بكأس الاتحاد الفرعي بنغازي

سلوق- العنوان

تمكنت فرق البراعم والآمال والأواسط بنادي الحرية سلوق من الوصول إلى مرحلة الدور السداسي الحاسم والأخير للمنافسة على كأس بطولة كأس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بنغازي كل في فئته.

ونجح فريق البراعم بقيادة المدرب، نوري بوعلجية، في التأهل متصدراً من مجموعة تتكون من 5 فرق من ضمنها فريق النجمة والهدف والمختار والسواحل.

ونجح فريق الآمال، بقيادة المدرب، نوري بوعلجية، في التأهل كثاني الترتيب برفقة فريق الطيران من مجموعة تتكون من 10 فرق.

أما فريق الأواسط؛ بقيادة المدرب، عبدالله الناجي، فقد نجح في التأهل متصدراً مجموعته المتكونة من 10 فرق.

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