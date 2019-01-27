اخبار الرياضة

 التونسي اشبيل مدربا للأولمبي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقلد المدرب التونسي منير اشبيل منصب المدير الفني لفريق الأولمبي خلفا للمدرب السابق عادل الشتيوي الذي اعتذر عن استكمال المشوار مع فريق مدينة الزاوية بعد خمس جولات لم يتمكن خلالها الفريق من تحقيق نتيجة الفوز.

ويعود اشبيل بهذا التعاقد للتدريب مجددا في الملاعب الليبية حيث كانت تجربته الأولى منذ أربع سنوات مع خليج سرت قبل أن يشرف على حظوظ النصر عام 2016 ويقود الفريق للوصول إلى خماسي التتويج وتتم إقالته بناء على سوء نتائج الفريق وينتقل بعدها لتدريب الأفريقي درنة فيما كانت آخر محطة له في ليبيا مع المدينة الموسم الماضي.

وكانت آخر مباراة للمدرب عادل الشتيوي مع الأولمبي الأسبوع الماضي أمام الخمس بملعب الزاوية وانتهت بالتعادل السلبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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