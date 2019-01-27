 التونسي اشبيل مدربا للأولمبي

تقلد المدرب التونسي منير اشبيل منصب المدير الفني لفريق الأولمبي خلفا للمدرب السابق عادل الشتيوي الذي اعتذر عن استكمال المشوار مع فريق مدينة الزاوية بعد خمس جولات لم يتمكن خلالها الفريق من تحقيق نتيجة الفوز.

ويعود اشبيل بهذا التعاقد للتدريب مجددا في الملاعب الليبية حيث كانت تجربته الأولى منذ أربع سنوات مع خليج سرت قبل أن يشرف على حظوظ النصر عام 2016 ويقود الفريق للوصول إلى خماسي التتويج وتتم إقالته بناء على سوء نتائج الفريق وينتقل بعدها لتدريب الأفريقي درنة فيما كانت آخر محطة له في ليبيا مع المدينة الموسم الماضي.

وكانت آخر مباراة للمدرب عادل الشتيوي مع الأولمبي الأسبوع الماضي أمام الخمس بملعب الزاوية وانتهت بالتعادل السلبي.

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