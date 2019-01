أمطرَ باريس سان جيرمان شباك ضيفه رين بنتيجة 4 مقابل 1 ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء

إيدنسون كافاني سجّل هدفين للباريسي، بالإضافة إلى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا والفرنسي كيليان مبابي، بينما أحرز “مباي نيانج” هدف رين الوحيد

وبهذا الفوز يحافظ باريس سان جيرمان على صدارته لجدول الترتيب بعد وصوله للنقطة 56، بينما تجمد رصيد رين عند 30 نقطة في المركز العاشر

