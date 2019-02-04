لأول مرة في ليبيا بطولة نسائية للكرة الطائرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تستعد منظمة الكوثر وقسم النشاط المدرسي بنغازي لإقامة دوري الشهيدة “سلوى بوقعيقيص” للكرة الطائرة النسائية على مستوى مدينة بنغازي .

قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة سلوى البيلاح إن الانطلاقة ستكون يوم السبت المقبل في مجمع سليمان الضراط في بنغازي .

وأوضحت البيلاح – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – أن القرعة أقيمت، وستشارك في هذا الدوري 10 فرق من المنظمات والمؤسسات الحكومية .

وأشارت إلى أن الفرق قسمت مجموعتين، وستكون المشاركة لأعمار ما فوق 30 عام، مؤكدةً أن هذه البطولة تقام لأول مرة في ليبيا .

وستشارك في البطولة 10 فرق، هي : الشهيدة “فريحه البركاوي” والتوجيه المعنوي والشهيدة “هدى الجروشي” والهلال الأحمر، والشهيدة “نجوى منصور” في المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثاتية، فريق الشهيدة “زينب الهوني”، والشهيدة “فوزية بوخشيم”، والشهيدة “خلود خالد”، والشهيدة “فاطمة الشريف”، والشهيدة “انتصار الوداني‎‏.

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