تدخل مولر العنيف يحرمه من ثمن نهائي الأبطال

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الاستئناف المقدم من فريق بايرن ميونيخ الألماني وذلك بعد العقوبة التي تعرض لها مهاجمه توماس مولر بعدم اللعب في مباراتين بسبب سوء السلوك في مباراة الفريق بدوري الأبطال أمام أياكس الهولندي.

ورفضت لجنة العقوبات بالويفا أمس الاثنين الطعن المقدم من إدارة بايرن ميونيخ وذلك بعد الرجوع إلى لقطات الفيديو التي أثبتت بأن مولر قد قام باستخدام العنف أمام لاعب أياكس الهولندي.

وتحصل مولر على بطاقة حمراء في مباراة بايرن ميونيخ أمام مضيفه أياكس أمستردام والتي انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما في الجولة الأخيرة بدوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا .

وسيغيب المهاجم الألماني عن لقاءَي الذهاب والإياب أمام ليفربول في ثمن نهائي دوري الأبطال لتكون ضربة قوية بالنسبة لبطل ألمانيا حيث ستلعب مباراة الذهاب في التاسع عشر من فبراير على ملعب أنفيلد رود ، فيما سيستضيف الفريق البافاري ليفربول في الثالث عشر من مارس على ملعب أليانز أرينا.

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