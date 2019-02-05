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راموس: سنلعب على كل الألقاب وهذا ما أريده في المستقبل

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس لصحيفة ماركا المحلية أنه سعيد بتوليه مهمة تنفيذ ضربات الجزاء خلال المباريات بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفي الإيطالي

وأكد راموس أنه قَبِلَ هذه المهمة برحابة صدر ولم يقصد أبدا الإساءة إلى أحد وإذا أحس أحدهم بهذا الشعور فهو يعتذر

وأكمل مدافع الملكي أنه رغم فترة الفراغ القاسية التي مروا بها في وقت مبكر من الموسم فإنّ الميرنغي دائما يلعب على ثلاث جبهات وسيتحدى من أجلهم كلهم الليغا وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا ويجب عليهم اللعب جيدا لأنهم في فترة انتعاشة حسب ما جاء على لسان اللاعب الإسباني.

وبسؤاله عن مستقبله وإن كانت له النية في احتراف التدريب قال سيرجيو راموس هذا بالذات ما يريده بعد أن يعتزل كرة القدم وتابع “أنا قائد للمجموعة ودائما أسدي النصائح للناس وأحب الحديث مع زملائي هذا ما أنا عليه وهذا ما يفعله المدرّبون”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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