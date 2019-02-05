راموس: سنلعب على كل الألقاب وهذا ما أريده في المستقبل

صرح قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس لصحيفة ماركا المحلية أنه سعيد بتوليه مهمة تنفيذ ضربات الجزاء خلال المباريات بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفي الإيطالي

وأكد راموس أنه قَبِلَ هذه المهمة برحابة صدر ولم يقصد أبدا الإساءة إلى أحد وإذا أحس أحدهم بهذا الشعور فهو يعتذر

وأكمل مدافع الملكي أنه رغم فترة الفراغ القاسية التي مروا بها في وقت مبكر من الموسم فإنّ الميرنغي دائما يلعب على ثلاث جبهات وسيتحدى من أجلهم كلهم الليغا وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا ويجب عليهم اللعب جيدا لأنهم في فترة انتعاشة حسب ما جاء على لسان اللاعب الإسباني.

وبسؤاله عن مستقبله وإن كانت له النية في احتراف التدريب قال سيرجيو راموس هذا بالذات ما يريده بعد أن يعتزل كرة القدم وتابع “أنا قائد للمجموعة ودائما أسدي النصائح للناس وأحب الحديث مع زملائي هذا ما أنا عليه وهذا ما يفعله المدرّبون”

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