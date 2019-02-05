اخبار الرياضة

نجم جزائري يدخل حسابات ميلان

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت تقارير صحفية إيطالية رغبة ميلان في التعاقد مع اللاعب الجزائري ياسين إبراهيمي الذي ينشط في الدوري البرتغالي مع بورتو.

وينتهي عقد إبراهيمي مع بورتو الصيف القادم حيث سيصبح لاعبا حرا وبإمكانه الرحيل عن بورتو أو تجديد عقده.

ولن يكون ميلان وحده الذي يرغب في ضم إبراهيمي إذ دخل واتفورد الإنجليزي الصراع للحصول على خدمات النجم الجزائري.

ويعتبر إبراهيمي من أبرز الأسماء التي تألقت مع المنتخب الجزائري في كأس العالم عام 2014 وقاد خط الوسط في تلك الفترة كما تميز في العديد من المواسم مع فريقه الحالي بورتو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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