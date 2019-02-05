نجم جزائري يدخل حسابات ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية رغبة ميلان في التعاقد مع اللاعب الجزائري ياسين إبراهيمي الذي ينشط في الدوري البرتغالي مع بورتو.

وينتهي عقد إبراهيمي مع بورتو الصيف القادم حيث سيصبح لاعبا حرا وبإمكانه الرحيل عن بورتو أو تجديد عقده.

ولن يكون ميلان وحده الذي يرغب في ضم إبراهيمي إذ دخل واتفورد الإنجليزي الصراع للحصول على خدمات النجم الجزائري.

ويعتبر إبراهيمي من أبرز الأسماء التي تألقت مع المنتخب الجزائري في كأس العالم عام 2014 وقاد خط الوسط في تلك الفترة كما تميز في العديد من المواسم مع فريقه الحالي بورتو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية