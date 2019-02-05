النجمة يقدم طاقمه الفني لكرة القدم في مؤتمر صحفي

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقدت إدارة نادي النجمة مؤتمر صحفي بمقر النادي بمنطقة السلماني الغربي قدمت من خلاله مدرب فريق كرة قدم بالنادي سالم ميلاد، ومساعده رمزي اسويكر، ومدرب الحراس إدريس محمد، والمهاجم خميس التاورغي القاد م من الاهلي بنغازي .

وأكد مدير الكرة بنادي النجمة أحمد الورفلي إنه تم تقديم روية إدارة الكرة من خلال المؤتمر .

وأضاف – لأخبار ليبيا 24 – نحن نعول على المدرب سالم والطاقم المصاحب له لقيادة الفريق للدوري الممتاز .

وأوضح أنه تم استعراض ملابس الفريق للموسم الرياضي الجديد، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بزيارة الملاعب التي تم توقيع عقودها في فترة سابقة قامت بزيارة ملعب نادي النجمة وسيكون من ضمن الملاعب التي سوف يتم مباشرة صيانتها في الفترة القادمة.

وسيلاقي النجمة نظيرة بنغازي الجديدة الخميس المقبل في افتتاح مسابقة دوري الدرجة الاولى لكرة القدم.

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