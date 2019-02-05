سلة المروج تلاقي الأهلي بنغازي في الكأس

يلتقي فريق المروج لكرة السلة نظيره الأهلي بنغازي لحساب الجولة الثالثة من تجمع كأس السلة في المنطقة الشرقية الذي يستضيفه مجمع سليمان الظراط هذه الأيام بحضور الجمهور.

فريق المروج استطاع تحقيق الفوز في أول مباراتين على حساب الهلال وخالد بن وليد بفارق مريح من النقاط بينما تعثر الأهلي بنغازي مساء الأمس في الديربي أمام النصر وحقق الفوز في المباراة الأولى على الهلال.

ويتطلع فريق المروج لحجز مكان له في نهائيات ليبيا لكرة السلة على مستوى مسابقة الكأس بينما تأمل إدارة كرة السلة بالنادي الأهلي بنغازي استفادة لاعبيها الشباب من تراكم المباريات ضمن سياستها التي تعتمد على بناء فريق شباب تجهيزا للسنوات القادمة.

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