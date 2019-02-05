الأهلي بنغازي يعود بنقطة التعادل من ملعب الصداقة بشحات

العنوان-شحات

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصداقة في تحقيق التعادل مع ضيفه الأهلي بنغازي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت، مساء اليوم الثلاثاء، في شحات، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الليبي الممتاز.

وقبل انتهاء الشوط بأربعة دقائق، نجح عبد الله الشعافي في تسجيل هدف التقدم، للأهلي من ركلة ركنية حولها بشكل مباشر نحو مرمى الصداقة، مستغلا التيارات الهوائية المتواجدة بملعب شحات.

وقبل نهاية المباراة نجح لاعب الصداقة محمد عبدالمنعم بتسجيل هدف التعادل بالدقيقة 87 وعليه انتهت المواجهة به

دف وتعادل ونقطة لكل فريق.

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