اخبار الرياضة

بعد حادثة التعدي على حافلة الأهلي بنغازي .. ماذا قال نادي الأخضر في بيانه 

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت الجمعية العمومية واللجنة الإدارية ورابطة مشجعي نادي الأخضر الرياضي البيضاء بيانًا أكدت فيه “عدم مسؤليتها عمّا تعرضت له حافلة نادي الأهلي بنغازي من أعمال تخريبة، في أثناء توجه بعثة الأهلي للعب بمدينة شحات أمام فريق نادي الصداقة الرياضي.

وكانت حافلة الأهلي بنغازي قد تعرضت لرماية بالحجارة في مدينة شحات ما أدى إلى كسر زجاج الحافلة.

وأكدت عمومية الأخضر في البيان أنها بصدد رفع دعوى قضائية على كل شخص أو صحيفة حاولت إلصاق التهمه بنادي الأخضر الرياضي على صفحات التواصل الاجتماعي، مبينًا أن إدارة النادي تحرص على العلاقة الرياضية الطيبة بجميع الأندية الرياضية داخل ليبيا.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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