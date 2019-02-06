المسابقات تحدد مواعيد المؤجلات ومباريات الجولة السابعة

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد المباريات المؤجلة لفريقي النصر والأهلي بنغازي وجدول مباريات الجولة الـ7 من عمر المسابقة.

وسيلتقي نجوم أجدابيا ضيفة الأهلي بنغازي، الأحد المقبل، على ملعب شيخ الشهداء، فيما يواجه النصر نظيرة التعاون، الاثنين المقبل، على أرضية ملعب شهداء بنينا في مباراتين مؤجلتين.

وفي مباريات الجولة الـ7 للمجموعة الأولى يستضيف دارنس منافسه الأنوار، الأحد المقبل، على ملعب درنه، ويلتقي خليج سرت ضيفه الصداقة، الاثنين، على ملعب سرت.

وتتواصل المباريات يوم الثلاثاء، بلقاء ديربي الجوار حين يلتقي الأخضر منافسه شباب الجبل بملعب شيخ الشهداء، فيما يواجه الهلال منافسه النصر على ملعب شهداء بنينا، وعلى ذات الملعب يلتقي الأهلي بنغازي نظيرة التحدي يوم الخميس.

وتختتم مباريات الجولة يوم السبت المقبل، بعد القادم في ديربي أجدابيا بلقاء يجمع نجوم أجدابيا والتعاون على ملعب شيخ الشهداء.

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