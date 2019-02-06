مانشستر سيتي في ضيافة إيفرتون لاستعادة قمة الدوري الإنجليزي من ليفربول

يحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على إيفرتون في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب جوديسون بارك، ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتم تقديم تلك المباراة من الجولة 26 لارتباط مانشستر سيتي بمباراة نهائي كأس رابطة المحترفين ضد تشيلسي يوم 24 فبراير الحالي.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم محتلا المركز الثاني برصيد 59 نقطة، متأخرًا بثلاث نقاط عن ليفربول المتصدر، والذي تعثر مساء الاثنين أمام وست هام وعاد من لندن بنقطة واحدة، وفى حالة فوز السيتي مساء اليوم، سيرتقى لقمة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الريدز، حيث سجل 66 هدفًا مقابل 56 للمنافس، ويحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد 33 نقطة.

وعاد السيتي إلى طريق الانتصارات بفوزه في الجولة الماضية على أرسنال يوم الأحد بنتيجة 3/1 بهاتريك المتألق أجويرو والذي عاد هو الآخر لسباق المنافسة على جائزة هداف الدوري بعدما رفع رصيده إلى 14 هدف متساويًا مع المصاب هاري كين، ويتأخر عن محمد صلاح المتصدر بهدفين وأوباميانج وصيفه بهدف واحد فقط.

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