منافسات قوية في الجولة السابعة الدوري الممتاز

تشهد منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الثانية في الدوري الممتاز مواجهات مرتقبة سيكون من أبرزها الديربي بين الأهلي طرابلس والمدينة، وأيضاً لقاء ديربي منطقة أبوسليم بين فريقي أبوسليم والمحلة وهو اللقاء التاريخي الأول بين الجارين البرتقالي والأزرق في دوري الأضواء

وتُفتتح هذه الجولة الاثنين المقبل بلقاءين يجمع الأول بين فريقي الاتحاد المصراتي والأولمبي بينما ينزل فريق الاتحاد المتصدر ضيفاً ثقيلاً على فريق الخمس.

وعلى معلبه يستضيف فريق رفيق يوم الثلاثاء فريق الوحدة فيما يتبارى الأربعاء فريقا السويحلي والشط بينما يحتضن ملعب طرابلس الديربي الأحدث بين فريقي أبوسليم والمحلة

ويكون مسك ختام هذه الجولة يوم الخميس القادم بالمواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي طرابلس والمدينة

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