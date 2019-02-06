اخبار الرياضة

منافسات قوية في الجولة السابعة الدوري الممتاز

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشهد منافسات الجولة السابعة بالمجموعة الثانية في الدوري الممتاز مواجهات مرتقبة سيكون من أبرزها الديربي بين الأهلي طرابلس والمدينة، وأيضاً لقاء ديربي منطقة أبوسليم بين فريقي أبوسليم والمحلة وهو اللقاء التاريخي الأول بين الجارين البرتقالي والأزرق في دوري الأضواء

وتُفتتح هذه الجولة الاثنين المقبل بلقاءين يجمع الأول بين فريقي الاتحاد المصراتي والأولمبي بينما ينزل فريق الاتحاد المتصدر ضيفاً ثقيلاً على فريق الخمس.

وعلى معلبه يستضيف فريق رفيق يوم الثلاثاء فريق الوحدة فيما يتبارى الأربعاء فريقا السويحلي والشط بينما يحتضن ملعب طرابلس الديربي الأحدث بين فريقي أبوسليم والمحلة

ويكون مسك ختام هذه الجولة يوم الخميس القادم بالمواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي طرابلس والمدينة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك