اخبار الرياضة

جمهور نجوم صرمان يستقبلون أبطال الكرة المصغرة 

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

إنجاز ليبي وتتويج لممثل ليبيا هو الأول من نوعه في رياضة كرة القدم المصغرة والتي تشهد تطورا كبيرا وانتشارا واسعا رغم حداثة تأسيسها في ليبيا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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