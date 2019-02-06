جمهور نجوم صرمان يستقبلون أبطال الكرة المصغرة 

إنجاز ليبي وتتويج لممثل ليبيا هو الأول من نوعه في رياضة كرة القدم المصغرة والتي تشهد تطورا كبيرا وانتشارا واسعا رغم حداثة تأسيسها في ليبيا
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قناة 218 الليبية
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