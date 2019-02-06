سوبر كومبيوتر يصدم جماهير ليفربول ويونايتد ويتوقع بطل الدوري الإنجليزي

أعلنت إذاعة “TalkSport” الإنجليزية عن النتائج النهائية لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبطل المسابقة هذا الموسم، بعد استخدام كمبيوتر خارق لتوقع ماذا سيحدث في المباريات الـ13 المتبقية لأندية البريميرليج.

ونشرت الإذاعة تقريرا حول نتائج توقعات الكمبيوتر السوبر والتي جاءت صادمة لجماهير أكبر فريقين في الدوري الإنجليزي وهما ليفربول ومانشستر يونايتد، حيث توقعت عدم تتويج الأول باللقب، وعدم تأهل الثاني إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث سيكون خارج المربع الذهبي الذي يتاهل إلى المسابقة القارية الكبرى.

ويتصدر ليفربول الذي يضم محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا بعد مرور 25 جولة برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن مطاردة، مانشستر سيتي، و5 عن توتنهام، فيما يحل تشيلسي في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

وجاءت توقعات الكمبيوتر لجدول الدوري الإنجليزي عقب نهاية الموسم كالتالي..

1- مانشستر سيتي

2- ليفربول

3- توتنهام

4- تشيلسي

5- مانشستر يونايتد

6- أرسنال

على أن يهبط الثلاثي كارديف سيتي وفولهام وهدرسفيلد بعدما توقع الكمبيوتر انتهاء الموسم والثلاثي في آخر 3 مراكز.

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