مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 – 2 – 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 6 – 2 – 2019 العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية، على رأسها مباراة برشلونة ضد الريال في كأس إسبانيا.
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
برشلونة x ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 3
مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة
هوليستن كيل x أوجسبورج – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 5
لايبزيج x فولفسبورج – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 5
شالكه 04 x فورتونا دوسلدورف – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 5
هيرتا برلين x بايرن ميونيخ – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 5
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون x مانشستر سيتي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 2
مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
وست بروميتش ألبيون x برايتون – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 3
مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة
فيلفرانش x باريس سان جيرمان – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 6
فيتري x ليون لا دوشير – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 6
رين x ليل – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 6
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