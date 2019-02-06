مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 – 2 – 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 6 – 2 – 2019 العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية، على رأسها مباراة برشلونة ضد الريال في كأس إسبانيا.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

برشلونة x ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 3

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

هوليستن كيل x أوجسبورج – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 5

لايبزيج x فولفسبورج – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 5

شالكه 04 x فورتونا دوسلدورف – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 5

هيرتا برلين x بايرن ميونيخ – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 5

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون x مانشستر سيتي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 2

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست بروميتش ألبيون x برايتون – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 3

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

فيلفرانش x باريس سان جيرمان – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 6

فيتري x ليون لا دوشير – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 6

رين x ليل – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 6

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية