اخبار الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 – 2 – 2019 والقنوات الناقلة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

تقام اليوم الأربعاء 6 – 2 – 2019 العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية، على رأسها مباراة برشلونة ضد الريال في كأس إسبانيا.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

برشلونة  x  ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 3

مواعيد مباريات كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

هوليستن كيل x أوجسبورج – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 5

لايبزيج x  فولفسبورج – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 5

شالكه 04 x فورتونا دوسلدورف – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 5

هيرتا برلين  x  بايرن ميونيخ – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 5

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون x  مانشستر سيتي – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORTS 2

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست بروميتش ألبيون x برايتون – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 3

مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

فيلفرانش x باريس سان جيرمان  – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 6

فيتري x ليون لا دوشير – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN SPORTS 6

رين  x  ليل – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORTS 6

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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