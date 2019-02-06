لاعب كندي يعزز سلة الأهلي طرابلس

أعلنت إدارة النادي الأهلي طرابلس رسمياً تعاقدها مع اللاعب الكندي ريتشارد أماردو ليعزز صفوف الفريق الأول لكرة السلة .

وكشفت إدارة الأهلي طرابلس صوراً لتوقيع اللاعب البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما وذلك بحضور ساسي أبو عون رئيس مجلس إدارة النادي إضافة إلى مدير الكرة بالفريق الأول لكرة السلة مجدي أحميدة وعبد المنعم عون المدير الفني للفريق .

ويبلغ طول أماردو مترين وخمسة سنتمترات حيث يلعب في مركز الارتكاز والجناح وخاض عديد التجارب مع الأندية منها مونكتون الكندي وذلك قبل خوضه تجربة في الدوري السلوفاكي رفقة فريق سبيسكا نوفا فيس .

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