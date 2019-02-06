“كلاسيكـو كأس الملك”  يذكـر الريال بصفعة الخماسيـة

يستضيف ملعب كامب نو ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو متجدد للمرة الثانية هذا الموسم.

وكان الترقب حاضرا في تدريبات برشلونة حيث تأكدت مشاركة الأرجنتيني ميسي في الكلاسيكو بعد الإصابة أمام فالنسيا في قمة الجولة الماضية من الليغا ، ميسي لم يشارك في ذهاب كلاسيكو الدوري بسبب الإصابة، كلاسيكو سيكون الأول رسميا للأرجنتيني بعد رحيل نجم الريال كرستيانو رونالدو بعد تحديات مثيرة .

من الجهة المقابلة فالريال رفع راية التحدي في الكامب نو بعد الخماسية الثقيلة في ذهاب مواجهة الدوري، فالأرجنتيني سولاري يعي أهمية المباراة التي أطاحت بوضوح بالمدرب لوبيتيغي من قيادة دفعة الميرينغي .

وبلغ برشلونة نصف النهائي بعدما تجاوز إشبيلية في ريمونتادا الكامب نو بعد خسارة ذهاب ربع النهائي بهدفين دون مقابل .. قبل العودة بستة أهداف مقابل هدف، فيما تجاوز ريال مدريد الفريق الكاتالوني جيرونا بنتيجتي مباراتي الذهاب والإياب بسبعة أهداف مقابل ثلاثة .

وستكون كثافة المباريات حاضرة بين الفريقين هذا الشهر في مختلف المسابقات بكثافة حيث يسعى فيها البرسا والميرينغي لتحقيق الانتصار والاقتراب أكثر من نهائي أول مسابقة محلية.

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